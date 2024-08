Der Ungar Andas Nemeth ist als Zugang für den Hamburger SV im Gespräch. Unter anderen spielte er in der U21-Nationalmannschaft seines Landes in der EM-Qualifikation gegen Deutschland am 3. Juni 2022 in Osnabrück. Am Ball ist Deutschlands Armel Bella Kotchap (2.v.l). (zu dpa: «Berichte: Bella-Kotchap vor Wechsel nach Hoffenheim») Foto: Friso Gentsch/DPA