Washington

US-Präsident Donald Trump findet es anscheinend großartig, dass sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping künftig unbeschränkt an der Macht bleiben kann – anders als Staatslenker in demokratischen Ländern. Das geht dem Sender CNN zufolge jedenfalls aus einer Rede hervor, die er in Florida vor Geldgebern für die republikanische Partei hielt. „Er ist jetzt Präsident auf Lebenszeit. Präsident auf Lebenszeit. Und er ist großartig“, sagte Trump demnach hinter verschlossenen Türen. CNN liegt eine Tonaufnahme vor.