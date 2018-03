Aus unserem Archiv

Berlin

CDU und SPD haben laut „Bild am Sonntag“ im Wahljahr 2017 erstmals seit langem wieder mehr Eintritte als Austritte und Todesfälle verzeichnet. In die SPD sind im vergangenen Jahr 31 094 Menschen eingetreten, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr, berichtet die Zeitung. Insgesamt hätten die Sozialdemokraten zum 31. Dezember 443 152 Mitglieder gezählt. Zieht man Austritte und Todesfälle ab, bleibt dem Bericht zufolge ein Plus von 10 448 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. Bei der CDU gab es laut „Bild am Sonntag“ erstmals seit 14 Jahren mehr Eintritte als Austritte.