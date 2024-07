Er soll bei RB Leipzig bleiben. Das hoffen die Sachsen und das berichtet Sky. Demnach wird Simons eine weitere Saison ausgeliehen. Auch bei einem spanischen Europameister will der Club stark bleiben.

Anzeige

Leipzig (dpa). Die Bosse von RB Leipzig können den Verbleib von Xavi Simons für eine weitere Saison des 21 Jahre alten Niederländers beim sächsischen Fußball-Bundesligisten noch immer nicht öffentlich garantieren. «Ich kann, Stand heute, nicht versprechen, dass Xavi nach der US-Tour in Leipzig wieder ins Training einsteigen wird», sagte RB-Geschäftsführer Johann Plenge in einem Interview dem «Kicker».

Der 39-Jährige ergänzte: «Aber ich kann versprechen, dass wir alles dafür getan haben werden, damit er in Leipzig bleibt. Wir haben sehr gute Argumente gegenüber Xavi und gegenüber Paris St. Germain. Diese Argumente zählen – und nicht, wie oft und laut wir diese öffentlich kundtun.»

Simons soll Bayern abgesagt haben

Fußball: Bundesliga, RB Leipzig – Borussia Dortmund, 31. Spieltag, Red Bull Arena. Leipzigs Dani Olmo in Aktion. Rose kann ist bei Olmo entspannt. (zu dpa: «Bericht: Simons wechselt nicht zum FC Bayern») Foto: Jan Woitas/DPA

Medien zufolge soll auch der FC Bayern Interesse an Simons haben. Doch soll der Niederländer einem Bericht des Bezahlsenders Sky zufolge abgesagt haben. Leipzig und Paris seien dabei, eine neue Leihe zu finalisieren. Eine Quelle nannte der Sender nicht. Simons war in der vergangenen Saison von PSG an die Leipziger ausgeliehen worden.

Auch über Spaniens Europameister Dani Olmo wird noch etwas gerätselt. Auf der US-Reise der Sachsen fehlt er, Olmo darf sich noch von der EM und den Feierlichkeiten erholen.

«Dani genießt hohes Ansehen und ist unser Spieler – und das ist auch noch so, wenn wir nach der USA-Reise wieder ins Training starten und bis dahin nichts passiert. Er hat eine ganz starke EM gespielt, sodass klar war, dass andere Top-Klubs anklopfen», sagte Plenge. «Transfers gehören zum Geschäft und sind eine Einnahmequelle. Aber eben auch nur eine von vielen. Klar ist: Unter Wert verkaufen wir keinen Spieler.»

Die Frist für eine Ausstiegsklausel in angeblicher Höhe von 60 Millionen Euro ist abgelaufen. Interesse sollen vor allem der FC Barcelona und Manchester City an Olmo haben. Er war im Januar 2020 von Zagreb nach Leipzig gewechselt, sein Vertrag bei RB ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.