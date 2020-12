Bericht: Messi will FC Barcelona im Sommer 2021 verlassen

Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 11:42 Uhr

Messi soll die anfangs gut verlaufenen Verhandlungen über einen neuen Kontrakt gestoppt haben. Grund sollen die jüngste Ereignisse beim sportlich schwächelnden spanischen Meister gewesen sein, die auch Messi in ein schlechtes Licht rückten.

Dabei ging es um angebliche interne Angelegenheiten, die an die Öffentlichkeit drangen, wie unter anderem die Trennung vom ehemaligen Trainer Ernesto Valverde, aber auch den Gehaltsverzicht in der Corona-Krise. Messi äußerte sich damals extra in einem eigenen Statement, nachdem die Mannschaft Ende März einen vorübergehenden Gehaltsverzicht von 70 Prozent akzeptiert hatte. „Es überrascht uns, dass es innerhalb des Clubs welche gab, die versucht haben, uns ins Rampenlicht zu stellen und Druck auf uns auszuüben, damit wir etwas tun, was wir ohnehin tun wollten“, hatte der Argentinier betont.

Hinzu kommt, dass es sportlich nicht läuft, auch wenn Messi zuletzt seinen 700. Karriere-Treffer erzielte. In der Tabelle liegt der spanische Fußball-Meister der vergangenen beiden Jahre vier Punkte hinter dem Erzrivalen Real Madrid.

„Ein Gerücht wie eine Bombe um Messi und deswegen ist 2020 explosiv“, titelte die argentinische Zeitung „Olé“. Der Südamerikaner wechselte vor zwanzig Jahren als 13-Jähriger von seiner Heimat Rosario nach Barcelona. Seit 2004 spielt er für die Profis. In Barcelona wurde Messi unter anderem insgesamt viermal Champions-League-Sieger und gewann zehnmal die spanische Meisterschaft.

In seinem Vertrag soll es eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer geben, die wollte Messi aber nicht nutzen, hatten spanische Medien jüngst bereits berichtet. Der sechsmalige Weltfußballer hätte ablösefrei wechseln können.

© dpa-infocom, dpa:200703-99-659865/2