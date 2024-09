Fußball: Europa League, K.o.-Runde, Zwischenrunde, Hinspiele, Schachtar Donezk - Olympique Marseille, im Volksparkstadion. In der vergangenen Saison war Donezk in Hamburg für seine Europapokalspiele zu Gast, in dieser Spielzeit soll der ukrainische Club Dynamo Kiew kommen. (zu dpa: «Bericht: Kiew spielt Europapokal-Partien im Volksparkstadion»)

Fußball: Europa League, K.o.-Runde, Zwischenrunde, Hinspiele, Schachtar Donezk - Olympique Marseille, im Volksparkstadion. In der vergangenen Saison war Donezk in Hamburg für seine Europapokalspiele zu Gast, in dieser Spielzeit soll der ukrainische Club Dynamo Kiew kommen. (zu dpa: «Bericht: Kiew spielt Europapokal-Partien im Volksparkstadion») Foto: Marcus Brandt/DPA

Anzeige

Hamburg (dpa). In Hamburger Volksparkstadion sollen wegen der Folgen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut Europapokalspiele ausgetragen werden. Mehreren Medienberichten zufolge wird der Fußball-Club Dynamo Kiew seine zunächst vier Gruppenspiele der Europa-League-Spiele in der HSV-Spielstätte austragen.

Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Der HSV hielt sich mit einer Bestätigung auf dpa-Anfrage noch zurück. Dynamo hatte den Vollzug bereits am Montag auf seiner Website mitgeteilt.

Duell mit Lazio Rom

Auf der offiziellen UEFA-Website wird die Arena bereits als Spielort aufgeführt. Dynamo trifft am 25. September (21.00 Uhr) auf Lazio Rom, am 7. November auf Ferencvaros Budapest, den tschechischen Verein Viktoria Pilsen am 28. November und den lettischen Club FK RFS am 30. Januar. Auswärts tritt Kiew in dem neuen Spielmodus bei der TSG Hoffenheim an.

In der vergangenen Saison hatte Kiews Liga-Konkurrent Schachtar Donezk seine Heimspiele in der Champions League und das Play-off-Duell um das Achtelfinale der Europa League gegen Olympique Marseille gespielt. Donezk war in der vergangenen Spielzeit ukrainischer Meister geworden, Kiew holte sich die Vizemeisterschaft.