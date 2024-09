Fußball: Bundesliga, 1. FC Union Berlin - Werder Bremen, 26. Spieltag, An der Alten Försterei. Naby Keita von Werder Bremen sitzt auf der Bank und blickt nach unten. Keita steht vor einem Wechsel in die Türkei. (zu dpa: «Bericht: Kein Wechsel von Werder-Profi Keita in die Türkei») Foto: Andreas Gora/DPA