Aus unserem Archiv

Berlin

Die Bundesregierung will den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Somalia nach „Spiegel“-Informationen beenden. Die dort stationierten Militärausbilder sollen sich bis Ende März aus dem ostafrikanischen Land zurückziehen, berichtet Spiegel Online unter Berufung auf Militärkreise. Der Bundeswehreinsatz in dem Land am Horn von Afrika ist mit bis zu 20 Soldaten einer der kleinsten, aber auch einer der gefährlichsten. Die Bundesregierung wolle die Teilnahme der Truppe an der europäischen Ausbildungsmission auslaufen lassen und kein neues Bundestagsmandat dafür anstreben, heißt es.