Bericht: Azmoun wechselt von Leverkusen nach Dubai

Leverkusen (dpa). Bayer Leverkusen hat Medienberichten zufolge einen Abnehmer für Angreifer Sardar Azmoun gefunden. Der Iraner wechselt vom deutschen Fußball-Meister zu Shabab Al-Ahli nach Dubai, wie unter anderem die «Bild» und der «Kicker» berichteten. Laut «Bild» soll der Bundesligist sechs Millionen Euro plus Boni erhalten. Auch der FC Sevilla soll an dem 29-Jährigen interessiert gewesen sein.

Zuletzt durfte Azmoun am Training der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht teilnehmen und musste individuell trainieren. Er hatte beim ersten öffentlichen Training in der Vorbereitung gefehlt und sich erst nachträglich gemeldet.

Der 29-Jährige war in der vergangenen Saison an die AS Rom verliehen gewesen. Er war Anfang 2022 von Zenit Sankt Petersburg zu Bayer gekommen. In 32 Bundesligaspielen erzielte er fünf Tore. In Leverkusen hat er noch einen Vertrag bis 2027.