Beratungen über Kölliker-Nachfolge im August

Über die Nachfolge von Eishockey-Bundestrainer Jakob Kölliker wird frühestens im August entschieden. Erst in einem Monat will ein Gremium über die künftige sportliche Führung der DEB-Auswahl beraten.

DEB-Generalsekretär Franz Reindl sucht einen neuen Nationaltrainer.

Foto: Ronald Wittek – DPA

Dem Gremium gehören der Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Franz Reindl, Nationalmannschafts-Teammanager Klaus Merk und die DEL-Manager Karl-Heinz Fliegauf (Wolfsburg) und Peter-John Lee (Berlin) an. «Anfang August wird man sich treffen und die weitere Planung besprechen», sagte Reindl der Nachrichtenagentur dpa.

Als erste Konsequenz der am Dienstag veröffentlichten Trennung von Kölliker wurde der traditionelle Sommerlehrgang abgesagt. «Stattdessen machen wir im Januar einen Vorbereitungslehrgang für die Olympia-Qualifikation», kündigte Reindl an. Bei der verkorksten WM im Mai hatte Deutschland die direkte Qualifikation für die Spiele 2014 verpasst und muss sich nun Anfang Februar in einem Vierer-Turnier durchsetzen.

Fraglich ist, ob das Nationalteam künftig von einem Sportdirektor geführt wird, der nach kanadischem Vorbild für jedes Turnier einen Trainer benennt. Die DEL favorisiert dieses Modell. Die Alternative wäre wie bisher ein Bundestrainer, der das alleinige Sagen hat. Mangelns Alternativen müsste dafür der Widerstand gegen eine Doppelfunktion eines DEL-Trainers als gleichzeitigem Bundestrainer aufgegeben werden. Vor einem Jahr war deshalb Uwe Krupp, der nach Köln gewechselt war, von Kölliker abgelöst worden.

Ob Sportdirektor oder Bundestrainer – der neue Mann soll bis spätestens September feststehen. «Bis dahin muss eine Lösung gefunden sein», bekräftigte Reindl.