Benfica Lissabon trennt sich von Trainer Jorge Jesus

Der frühere Club-Profi und bisherige Trainer der B-Mannschaft, Nélson Veríssimo werde das Amt bis Saisonende übernehmen, hieß es. „Ich denke, dass diese Entscheidung für beide Seiten das Beste ist. Das Leben geht weiter“, sagte Jesus, der in seiner ersten Etappe bei Benfica (von 2009 bis 2015) drei Mal die portugiesische Liga gewann und im Sommer 2020 erneut vom Verein verpflichtet worden war.

Die Trennung erfolgte nur fünf Tage nach der 0:3-Pleite im Pokal-Achtelfinale beim Erzrivalen FC Porto. Bereits am 30. Dezember steht das Liga-Duell in Porto auf dem Programm. In der Primeira Liga belegt Benfica mit 37 Punkten aus 15 Begegnungen nur Platz drei hinter Porto und Titelverteidiger Sporting Lissabon (beide 41 Punkte). Benfica ist auch in der Champions League noch im Rennen. Im Achtelfinale treffen die „Águias“ (Adler) auf Ajax Amsterdam.

