Benefizspiel: Hockey-Olympiasieger laufen am Donnerstag im Salinental auf

Ein Schmankerl der besonderen Art wird in diesem Jahr ins Knabenturnier des VfL Bad Kreuznach eingebettet – eine Hockeypartie zugunsten schwerstkranker Kinder sein. Unter Federführung des VfL-Trainers Thorsten Ackermann und dank seiner freundschaftlichen Kontakte zu Initiator Axel Schröder steigt am Donnerstag um 17 Uhr im Stadion Salinental ein Benefizspiel. Das Team „Bad Kreuznach and Friends“ – mit Ackermann im Tor, seinem Bruder Björn, Olympiasieger Niklas Meinert, Alexander Jacob und auch dem aktuellen Nationalspieler Moritz Rothländer – trifft auf ein Team namens „Hockey gegen Krebs Allstar“.

Für dieses haben prominente Spieler wie die beiden Bad Dürkheimer Christian Mayerhöfer (Olympiasieger) und Uwe Krauss, Stefan Blöcher aus Wiesbaden, Axel Schröder aus Frankenthal oder Weltmeister Björn Emmerling aus Hanau ...

