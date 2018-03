Aus unserem Archiv

Rom

Weihnachtsstimmung auf dem Petersplatz in Rom: Eine etwa 100 Jahre alte und an die 30 Meter hohe Fichte aus den Wäldern von Spa im belgischen Wallonien zeigte sich heute erstmals im strahlenden Glanz Hunderter Lichter. Papst Benedikt XVI gab dafür offiziell das Startzeichen. Die Fichte war vor einer Woche von einem großen Kran aufgerichtet und dann geschmückt worden. Um den Baum herum steht traditionell die Weihnachtskrippe des Vatikans. Sie wird aber erst am frühen Heiligen Abend enthüllt.