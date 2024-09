Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - VfL Wolfsburg, 31. Spieltag, Europa-Park Stadion. Wolfsburgs Aster Vranckx (l) in Aktion gegen Freiburgs Maximilian Eggestein (r). Der Belgier hat überraschend seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg verlängert. (zu dpa: «Belgier Vranckx verlängert Vertrag in Wolfsburg»)

Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - VfL Wolfsburg, 31. Spieltag, Europa-Park Stadion. Wolfsburgs Aster Vranckx (l) in Aktion gegen Freiburgs Maximilian Eggestein (r). Der Belgier hat überraschend seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg verlängert. (zu dpa: «Belgier Vranckx verlängert Vertrag in Wolfsburg») Foto: Tom Weller/DPA

Wolfsburg (dpa). Der VfL Wolfsburg hat überraschend den Vertrag mit dem belgischen Nationalspieler Aster Vranckx verlängert. Der 21-Jährige, der im Sommer noch als Wechselkandidat galt, ist nach Angaben der Niedersachsen nun über 2025 hinaus an den VfL gebunden. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist überzeugt, «dass noch viel Potenzial in Aster steckt».

Der belgische Nationalspieler hatte sich 2021 den Wolfsburgern angeschlossen. Zwischen September 2022 und Sommer 2023 war der Mittelfeldspieler an den AC Mailand verliehen. In den vergangenen Wochen wurde er wiederholt mit AC Florenz, Lazio Rom und Aston Villa in Verbindung gebracht. Die Vertragsverlängerung stellt zumindest sicher, dass Vranckx die Wolfsburger im nächsten Jahr nicht ablösefrei verlassen kann.