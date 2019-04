Templin

Beisetzung von Kanzlerin-Mutter Herlind Kasner

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt heute Abschied von ihrer verstorbenen Mutter Herlind Kasner. In ihrer Heimatstadt Templin in Nordbrandenburg wird Kasner, die am 6. April im Alter von 90 Jahren gestorben war, im engsten Familienkreis beigesetzt. Auf dem Friedhof fand bereits Merkels Vater Horst seine letzte Ruhestätte. Er war 2011 gestorben. In der Maria-Magdalenen-Kirche wird zuvor bei einem Trauergottesdienst der Verstorbenen gedacht. Freunde, Weggefährten und Angehörige können Abschied von Kasner nehmen.