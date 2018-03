Beim 5:0 gegen den SV Dörbach setzt Caroline Asteroths "Schuss wie ein Strich" den Schlusspunkt für den 1. FFC Montabaur

Kein Teaser vorhanden

Die Gäste begannen extrem defensiv und verbarrikadierten sich im und am eigenen Strafraum. Die Gastgeberinnen taten sich beim Anrennen gegen dieses Bollwerk in den ersten 20 Minuten sehr schwer, weil sie zu viele Ungenauigkeiten im Spiel hatten. Ihr Führungstreffer resultierte aus einem von Anna Zimmermann in der 28. Minute verwandelten Handelfmeter. Noch vor der Pause gelang es der Mannschaft von Trainer Dietmar Krämer, für klare Verhältnisse zu sorgen – durch zwei weitere Standardsituationen. Zunächst verwandelte Alina Schneider einen Eckball direkt (41.), dann war Anna Zimmermann nach einem Foul an Elisa Karbach erneut vom Elfmeterpunkt erfolgreich.

Eine spielerische Steigerung zeigte der FFC dann nach dem Wechsel. Endlich agierten die Dörbacherinnen etwas offensiver und boten damit auch mehr Raum an. In der 59. Minute erhöhte Tina Burgmann nach einem Pass von Milena Schmitt auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte die aus Rodenbach gekommene Caroline Asteroth mit ihrem ersten Punktspieltor für den 1. FFC Montabaur. Ihr strammer Freistoß aus 20 Metern (75.) schlug unhaltbar zum 5:0-Endstand im Dörbacher Gehäuse ein. gh

1. FFC Montabaur: Saal – Karbach (65. Mayer), Schneider, Zimmermann, Pies, Gundlach (55. Corzilius), Diel, Asteroth, Bigott, Schmitt, Burgmann (77. Hornof).