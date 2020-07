Durch unbekannte Täter wurde die Beifahrertür eines geparkten grauen Pkw Hyundai Tucson in der Silberaustraße in Bad Ems zerkratzt.

Der Tatzeitraum dürfte in der Zeit von Samstag, den 18.07.2020 bis Mittwoch, den 22.07.2020 liegen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603/970-0

pibadems@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell