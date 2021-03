SP-X/Beaune/Frankreich. Der Motorradhersteller Mash bietet ab Mai mit der Side Force eine neue Gespann-Variante im historischen Militär-Design an. Die rund 11.000 Euro teure Einzylinder-Maschine mit Einsitzer-Boot und großem Kofferraum erinnert optisch an Beiwagenmaschinen aus der Zeit des zweiten Weltkriegs wie etwa an die zwischen 1937 und 1940 in Belgien gebaute FN M12. Angetrieben wird das 320 Kilogramm schwere Mash-Dreirad von einem 21 kW/29 PS starken Single mit 445 Kubikzentimeter Hubraum. Die Side Force steht auf 18-Zoll-Rädern mit grobstolliger Bereifung, zudem bietet sie ein Fünfgang-Getriebe mit Rückwärtsgang.

Mario Hommen/SP-X