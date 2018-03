Aus unserem Archiv

Aufkirchen

Abschied von Petra Schürmann: Die beliebte Moderatorin wird heute auf dem Friedhof von Aufkirchen im Familiengrab an der Seite ihrer 2001 tödlich verunglückten Tochter Alexandra beerdigt. Petra Schürmann war am Donnerstag in ihrer Starnberger Villa gestorben.