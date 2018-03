Beckham will nach WM 2010 weitermachen

Aus unserem Archiv

Mailand

David Beckham will seine Karriere auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft fortsetzen. Das bestätigte der englische Mittelfeldstar. Zuvor hatte die englische Zeitung «The Sun» von einem Karriereende des 34-Jährigen nach dem Turnier in Südafrika berichtet. Seine Zukunft sieht der zur Zeit an den AC Mailand ausgeliehene Brite weiter in den USA. Bei Los Angeles Galaxy hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2011. In Mailand will er sich während der US- Spielpause für den WM-Kader der englischen Nationalteams empfehlen.