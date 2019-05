Mainz

Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wollen sich rund 260 Geschäfte an der hessischen Mehrweg-Initiative „BecherBonus“ beteiligen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) stellt das Projekt zusammen mit ihrer hessischen Amtskollegin Priska Hinz (Grüne) heute in Mainz vor.