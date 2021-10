Beachvolleyball: Zweite Niederlage für Sude/Borger

Das Duo aus Düsseldorf unterlag in Cagliari den Russinnen Swetlana Cholomina und Nadeschda Makrogusowa mit 0:2 (21:23, 14:21). Es war die zweite Niederlage im dritten Spiel. Nur die Partie gegen die Tokio-Goldmedaillengewinnerinnen April Ross und Alexandra Klineman aus den USA haben Sude und Borger gewonnen. Die Gruppensieger erreichen jeweils direkt das Halbfinale des World-Tour-Finals. Die Gruppenzweiten und -dritten ermitteln in Überkreuzspielen die jeweiligen Gegnerinnen. Bei der Herren-Konkurrenz ist kein deutsches Team am Start.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-514170/2