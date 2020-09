Jurmala

Turnier in Lettland

Beach-Duo Behrens/Tillmann steht im EM-Finale

Kim Behrens und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland das Finale erreicht. Das Duo aus Münster setzte sich in Jurmala in der Vorschlussrunde mit 2:0 (21:19, 21:17) gegen Nadeschda Makrogusowa und Swetlana Cholomina aus Russland durch.