BDS gewinnt zweites RLCS-Turnier der Saison

„MaRc_By_8 hat heute unglaublich gut gespielt, deshalb waren wir uns eigentlich sicher, dass wir das Turnier gewinnen“, sagte BDS-Spieler Alex „Extra“ Paoli im Interview. Beim Verteidigen sei das Team allerdings ein wenig panisch gewesen, so Extra. „Manchmal haben wir uns nur angeschrien, irgendwer solle den Ball nehmen.“

In Spiel eins ergab sich schnell eine 2:1-Führung für BDS. 20 Sekunden vor Schluss konnte Giants zwar zum 2:2 ausgleichen, die anschließende Verlängerung gewann BDS allerdings nach 1:47 Minuten mit 3:2.

Auch in Spiel zwei lag Vitality lange 2:1 vorne und Giants glich kurz vor Schluss aus. In der Verlängerung war Vitality dann wieder die bessere Mannschaft und gewann mit 3:2. Dann drehte BDS richtig auf und schoss Giants in Spiel drei mit 4:1 und in Spiel vier mit 3:1 vom Platz.

