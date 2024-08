Ein Objekt verglüht am Nachthimmel. Ein Starlink-Satellit ist nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Süddeutschland sichtbar über der Schweiz in die Atmosphäre eingetreten. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes der Nachrichtenagentur dpa. (zu dpa: «BBK: Satellit über Schweiz in Atmosphäre eingetreten») Foto: Tim Meyer/DPA