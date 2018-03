BBC-Frauen setzen Siegesserie fort

Kein Teaser vorhanden

Derzeit macht ihm die Arbeit als Trainer viel Spaß: Joe Robisch gewann mit den Horchheimer Basketballerinnen zum vierten Mal in Folge.

Foto: Frey – Frey-Pressebild

Mit dem TSV Grünberg II hatten die BBC-Frauen den direkten Tabellennachbarn zu Gast in der heimischen Sporthalle Erbenstraße. Entsprechend motiviert startete die Mannschaft von Trainer Joe Robisch in die Begegnung. Bereits in der dritten Minute lagen die Gastgeberinnen mit 9:0 in Führung. "Der Teamgeist und die kämpferische Leistung haben heute von Anfang an gestimmt. Egal, wen ich heute aufs Feld gestellt habe, jeder hat eine sehr starke Leistung abgeliefert", lobte Robisch.

In der Folge kamen auch die Werferinnen des TSV besser ins Spiel, beide Mannschaften überzeugten nun durch eine hohe Trefferquote, sodass die ersten zehn Minuten mit 23:16 an die Horchheimerinnen gingen, die diesen Vorsprung auch bis zur Halbzeitpause halten konnten (41:34).

Im zweiten Spielabschnitt legten die Gastgeberinnen vor allem in der Defensive nochmals einen Gang zu. Allen voran Kathrin Goronzy, die der gegnerischen Aufbauspielerin ein ums andere Mal den Ball klaute und im Gegenzug etliche Fastbreaks einleitete. Zu Beginn des dritten Viertels lag der BBC deutlich mit 58:36 in Führung und hielt die Führung bis zur Schlusssirene konstant bei mindestens 20 Punkten. Robisch: "Ich bin mit unserer momentanen Form sehr zufrieden. Der nächste Schritt in unserer Entwicklung muss sein, unsere Leistung von Spiel zu Spiel konstant abzurufen."

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen im bisherigen Saisonverlauf befindet sich das Robisch-Team auf dem dritten Tabellenplatz und kann sich durch einen weiteren Auswärtserfolg am kommenden Samstag beim TSV Krofdorf-Gleiberg in der oberen Tabellenregion festsetzen. anr

Horchheim: Bastian (9), Both (7), Camphausen (2), Drechsler, Fußinger (9), Goronzy (10), Hörsch (8), Hotic (8), Morbach (2), Moskopp (9), Reisel (6), Schubring (10).