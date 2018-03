BBC Horchheim und Baskets Koblenz II müssen auswärts ran

Keine Karnevalspause für die Conlog Baskets Koblenz II und den BBC Horchheim in der 2. Regionalliga Südwest-Nord: Während Horchheim am heutigen Samstag (18 Uhr) beim TV Idstein antritt, sind die Baskets eine Stunde später beim VfL Bensheim gefordert. Trotz der klaren Tabellensituation (Bensheim ist Siebter) darf die Baskets-Mannschaft von Trainer Piotr Bohutyn den Gegner nicht unterschätzen.

Denn sowohl im Hinspiel gegen die Baskets als auch am vergangenen Wochenende, als sich der VfL dem Tabellenzweiten Gießen erst nach Verlängerung geschlagen geben musste, zeigte die Bensheimer Leistungsstärke. Vor allem Aufbauspieler Yann Gröhlich und Centerspieler Tilmann Isensee gehören zu den stärksten Spielern der Liga. Während die Baskets ihre Spitzenposition durch einen Sieg ausbauen wollen, hofft Horchheim auf einen erneuten Coup gegen Idstein. Vor einer Woche besiegte der BBC die Idsteiner in der Sporthalle Erbenstraße mit 73:62, nun hat die Mannschaft von Trainer Utku Bulut in der Taubenberghalle die Gelegenheit, durch einen Sieg bis an zwei Punkte an den Tabellenvorletzten heranzukommen.