München

Fußball-Bundesliga

Bayern-Vorstand mit Spitze gegen Meister Leverkusen

Von dpa

i Herbert Hainer (l-r), Präsident von München, Max Eberl, neuer Sportvorstand des FC Bayern München, Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, und Michael Diederich, Finanzvorstand FC Bayern, stehen in der Allianz Arena nach der Pressekonferenz für ein Foto zusammen. (zu dpa: «Bayern-Vorstand mit Spitze gegen Meister Leverkusen») Foto: Sven Hoppe/DPA

Der FC Bayern in Südkorea, Borussia Dortmund in den USA. Und der Meister aus Leverkusen bleibt in der Heimat. Der Finanzvorstand der Münchner findet das nicht gut.