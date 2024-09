Fußball: Bundesliga, VfL Wolfsburg - FC Bayern München, 1. Spieltag, Volkswagen Arena. Münchens Sacha Boey (l) in Aktion gegen Wolfsburgs Jakub Kaminski. (zu dpa: «Bayern-Verteidiger Boey weiter im Verletzungspech»)

München (dpa) – Sacha Boey wird dem FC Bayern München wegen einer neuen Verletzung wieder wochenlang fehlen. Der Rechtsverteidiger zog sich laut den Münchnern am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zu und musste operiert werden.

Der 24-Jährige war im vergangenen Winter für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. In der Rückrunde kam er auch wegen Verletzungen nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen. Wegen eines Muskelfaserrisses und eines Muskelbündelrisses fiel der Franzose weitestgehend aus.

Auch Stanisic verletzt

Die neue Spielzeit begann für Boey besser. Beim 3:2 in Wolfsburg bereitete er einen Treffer vor, auch beim 6:1 in Kiel kam der Franzose zum Einsatz. Für Trainer Vincent Kompany ist der Ausfall nun auch deshalb bitter, weil Josip Stanisic als weiterer Rechtsverteidiger wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie länger verletzt fehlt.

Optionen für die damit vakante Position sind Konrad Laimer und Joshua Kimmich. In der vergangenen Saison lief Nationalspieler Kimmich in der Rückrunde als Rechtsverteidiger auf. Er wurde von Kompany aber wieder in das zentrale Mittelfeld beordert.

Die Bayern spielen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League zu Hause gegen Dinamo Zagreb. In der Bundesliga geht es für die Münchner vier Tage darauf bei Werder Bremen weiter.