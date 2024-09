Zwei junge Franzosen könnten die Zukunft in Bayerns Offensive prägen. Bei Mathys Tel läuft's zum Start ins dritte Münchner Jahr noch nicht – anders als bei seinem teuren Landsmann Olise.

Fußball, Champions League, FC Bayern München - Dinamo Zagreb, Vorrunde, Spieltag 1, Allianz Arena, Münchens Michael Olise (M) am Ball. (zu dpa: «Bayern-Kontraste: Tel zündet nicht, Olise «in guter Rolle»») Foto: Peter Kneffel/DPA

München (dpa) – In der Offensiv-Abteilung um Torjäger Harry Kane gibt es beim FC Bayern zum Saisonstart Gewinner und Verlierer. Mehr Einsatzzeiten und Tore hatte sich Youngster Mathys Tel zum Auftakt seines dritten Jahres in München erhofft. Doch bislang konnte der Fan-Liebling nicht an seine verheißungsvolle Vorbereitung anknüpfen.

Beim 19-jährigen Tel steht vor dem Bundesliga-Gastspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Werder Bremen im Gegensatz zum bestens gestarteten Neuzugang Michael Olise als Torausbeute noch die Null.

Trainer Vincent Kompany und die Münchner Bosse reagieren darauf jedoch gelassen. Mit dem Blick in die Zukunft verdeutlichte Sportdirektor Christoph Freund: «Es ist kein Thema, dass Mathys ausgeliehen wird.» Kompany betonte: «Ich war auch mal ein junger Spieler. Das ist total normal, dass es Schwankungen gibt. Er muss einfach weitermachen. Wir glauben an ihn.»

Freund sagte, dass Tel «in der Vorbereitung überzeugt» habe. Der junge Franzose sei zudem immer selbstkritisch und arbeite täglich hart an sich. «Es wird auch wieder kommen, dass er trifft und wieder Selbstvertrauen bekommt», meint der Sportdirektor.

Olympia hat Olise einen Schub gegeben

Tels Landsmann Olise, der für 53 Millionen von Crystal Palace verpflichtet worden war, scheint den hohen Preis dagegen schnell mit Topleistungen in einer neuen Umgebung zu rechtfertigen. Der 22-Jährige traf schon einmal in der Bundesliga und war bei seinem Debüt in der Champions League beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb sogar doppelt erfolgreich.

«Er spielt jetzt schon eine gute Rolle und wird noch viele gute Schritte machen. Jetzt soll er so weitermachen», kommentierte Kompany. Als positiv erweist sich im Nachhinein, dass Olise – anders als Tel – am olympischen Fußballturnier in Paris teilnehmen durfte, wo der Offensivakteur Silber mit Frankreich gewann.

«Er ist sehr fit zurückgekommen», sagte Kompany, auch wenn Olise dadurch in München verspätet in die Saisonvorbereitung einstieg. «Michael hat bei Olympia sehr gute Spiele gemacht», befand Freund: «Es ist vieles neu für ihn, es passiert gerade sehr viel rund um ihn, auch in der Nationalmannschaft. Wir sind sehr froh, dass es so angelaufen ist mit Michael.»