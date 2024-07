Bayern-Coach Kompany erstmals auf Platz – Pavlovic joggt

Am Montag beginnt beim FC Bayern offiziell die Saisonvorbereitung. Neu-Coach Kompany schaut schon davor bei einer Einheit an der Säbener Straße vorbei. Auch ein Nationalspieler ist wieder da.

München (dpa) – Schon drei Tage vor dem offiziellen Trainingsauftakt ist Neu-Coach Vincent Kompany erstmals bei einer Einheit des FC Bayern München auf dem Platz dabei gewesen. Der Belgier beobachtete an der Säbener Straße das Training einer kleinen Gruppe um Eric Dier, Raphael Guerreiro und Sasha Boey. Wie der Fußball-Rekordmeister meldete, nutzte Kompany die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit den Spielern.

Der offizielle Auftakt in die Saisonvorbereitung ist für den kommenden Montag eingeplant. Für den 38-Jährigen ist der FC Bayern die erste Trainerstation bei einem europäischen Topclub. Er wurde nach der vorzeitigen Trennung von Thomas Tuchel und einer langwierigen Nachfolger-Suche verpflichtet und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027.

Einige Spieler, die nicht bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, trainieren bereits seit einigen Tagen wieder, unter anderem Ersatz-Torhüter Sven Ulreich. Am Freitag stieß nun auch Aleksander Pavlovic dazu, der zunächst aber nur ein Lauftraining absolvierte. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte die Europameisterschaft wegen einer Mandelentzündung verpasst. Das Gros des Kaders rund um die EM-Spieler wird erst im Laufe des Julis zum Team stoßen. Stürmerstar Harry Kane steht bei der Europameisterschaft am Sonntag sogar im Finale – Neuzugang Michael Olise tritt mit Frankreich den Olympischen Spielen an.

Derweil haben die Münchner Nachwuchsspieler Matteo Pérez Vinlöf einen Profivertrag bis 2027 gegeben. Der schwedische Abwehrspieler wird für die kommende Saison nun nach Österreich zu Austria Wien verliehen. Dort solle der 18-Jährige Erfahrung und Spielzeit sammeln, um sich im Profifußball zu etablieren. Vinlöf war im Januar 2022 von Hammarby IF aus Stockholm in den Nachwuchs der Münchner gekommen. In der abgelaufenen Saison gab er am vorletzten Spieltag sein Debüt bei den Profis.

