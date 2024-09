Bayern-Basketballer mühen sich zum Sieg gegen Hamburg

Anzeige

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das zweite Heimspiel in der Basketball-Bundesliga für sich entschieden. Gegen die Veolia Towers Hamburg musste sich das Team von Trainer Gordon Herbert strecken, gewann dank Devin Bookers Korb in den Schlusssekunden aber mit 81:80 (42:41). Damit glückte den Münchenern die Generalprobe für neue EuroLeague-Saison, welche für die Bayern am kommenden Donnerstag mit einem Heimspiel gegen Real Madrid beginnen wird.

In dieser Saison bislang schwach von außen, trafen die Bayern gegen Hamburg vier Dreier in den ersten fünf Minuten. Treffsicherer aus dem Feld waren aber die Gäste, die zur Viertelpause zum 21:21 ausglichen. Die Münchener verschafften sich zwar viele zweite Wurfchancen, konnte dies aber zu selten nutzen. Dank mehr Freiwürfen führten sie zur Halbzeit mit 42:41.

Booker trifft für die Bayern zum Sieg

Nach der Pause behaupteten die Gastgeber zunächst eine knappe Führung, doch einen Rhythmus sollten sie nicht aufbauen. Bei den Hamburgern zeigte Kur Kuath in der Zone eine starke Leistung, so gingen die Towers mit einer 60:58-Führung in das letzte Viertel. Dort wechselten sich beide Teams mit Dreiern in der Schlussphase ab, mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Nach einem Dreier von Keondre Kennedy (15 Punkte) zur Hamburger 80:79-Führung traf für die Bayern 1,4 Sekunden vor Spielende Devin Booker (19 Punkte) zum 81:80-Sieg.

Den ersten Ligaerfolg haben die MLP Academics Heidelberg eingefahren, die sich gegen Rasta Vechta zuhause mit 80:74 (47:45) durchsetzten. Durch einen 9:2-Lauf in der Schlussphase entschieden die Heidelberger die Partie für sich, Ryan Mikesell führte die Gastgeber mit 22 Punkten und elf Rebounds an.