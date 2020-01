Bayern-Basketballer kassieren erste Saisonniederlage

Ludwigsburg

Die Bundesliga-Siegesserie von Bayerns Basketballern ist gerissen: Im 15. Saisonspiel kassierte der deutsche Meister bei den zweitplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg eine verdiente Niederlage.

Ludwigsburg (dpa). Der FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga im 15. Saisonspiel erstmals verloren.

Der deutsche Meister unterlag den zweitplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg beim Bundesliga-Debüt von Neu-Trainer Oliver Kostic auswärts mit 74:81 (31:37) und kassierte auf nationaler Ebene die erste Niederlage seit Mai 2019. Zuvor hatten die Bayern unter Kostics Leitung bereits drei Partien in der Euroleague verloren. Bester Münchner Werfer war Ex-NBA-Spieler Greg Monroe mit 18 Punkten, bei den Gastgebern zeigte Khadeen Carrington mit 28 Zählern eine überragende Partie.

Keine 48 Stunden nach der 72:89-Pleite bei Olympiakos Piräus kamen die Bayern zunächst schlecht in die Partie. Ohne Leistungsträger Nihad Djedovic, der wegen Rückenbeschwerden nicht eingesetzt werden konnte, lief vor allem offensiv wenig zusammen. Lediglich zehn Zähler gelangen den Münchnern im ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der deutsche Meister im eigenen Angriff zwar konzentrierter, ging nach einem erfolgreichen Dreipunktewurf von Ludwigsburgs Radii Caisin in der letzten Sekunde vor der Pause aber mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in die Halbzeit (31:37).

Auch nach dem Seitenwechsel starteten die Münchner offensiv schwach, gerieten Mitte des dritten Viertels erstmals zweistellig ins Hintertreffen (37:47) und kassierten letztlich verdient die erste Saisonpleite. „Es ist immer hart, hier zu spielen, Ludwigsburg ist einfach ein gutes Team“, sagte Bayerns Paul Zipser nach der Partie bei Magentasport.

Mit 14:1-Siegen bleiben die Bayern dennoch souveräner Spitzenreiter, Ludwigsburg festigte Platz zwei (12:3). Der Tabellendritte Alba Berlin hatte an diesem Wochenende spielfrei.

Hinter den Berlinern bleiben die EWE Baskets Oldenburg auf Rang vier. Trotz eines 14-Punkte-Halbzeitrückstands konnten sich die Oldenburger am Samstag gegen Fraport Frankfurt noch mit 87:74 durchsetzen. Überragender Akteur war Armani Moore mit starken 27 Punkten.

Die Syntainics MBC Weißenfels kassierten im Abstiegskampf eine 84:90-Niederlage gegen die BG Göttingen und stehen mit nur zwei Saisonsiegen weiterhin am Tabellenende. Die Telekom Baskets Bonn beendeten beim 87:85 bei den Jobstairs Gießen 46ers ihre fünf Spiele andauernde Negativserie und holten sich den dritten Saisonerfolg.