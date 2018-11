München

Die politische Farbenlehre in Deutschland ist um eine Variante reicher: CSU und Freie Wähler haben sich in Bayern auf die erste schwarz-orange Koalition verständigt. „Wir sind durch“, sagte Ministerpräsident Markus Söder im Landtag. Auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erklärte: „Durchbruch erreicht.“ Über die Verhandlungsergebnisse und die Ressortaufteilung sollen am Sonntagnachmittag die jeweiligen Parteigremien beraten und die bundesweit erste schwarz-orange Landtagskoalition billigen. Am Montagvormittag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden.