Basketball: EM-Qualifikation, Deutschland - Montenegro, 4. Runde, Gruppe D, 1. Spieltag, in der MHPArena. Deutschlands Oscar Da Silva. Da Silva wechselt zum FC Bayern. (zu dpa: «Bayern verpflichten Nationalspieler da Silva») Foto: Marijan Murat/DPA

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern haben Nationalspieler Oscar da Silva verpflichtet. Der gebürtige Münchner kommt vom Euroleague-Rivalen FC Barcelona und unterschrieb beim deutschen Meister einen Dreijahresvertrag bis 2027. Der 25-Jährige ist der erste Neuzugang der Münchner für die nächste Saison.

«Ich denke, es ist ein Privileg, in der Heimatstadt zu spielen, und auch sportlich hat der FC Bayern über die letzten Jahre ein sehr spannendes Projekt aufgebaut», sagte der 25-Jährige in der Mitteilung. Der Transfer des 2,06 Meter großen Basketballers hatte sich in den vergangenen Wochen bereits deutlich abgezeichnet.

Hoffen auf Olympia

Aktuell gehört da Silva zum erweiterten Kader von Bundestrainer Gordon Herbert für die Olympischen Spiele in Paris und bereitet sich just in München mit den Auswahlkollegen auf den Saisonhöhepunkt vor. Nachdem er die WM im vorigen Jahr und den sensationellen Gold-Coup verpasst hatte, hofft er, diesmal zum Team für die Sommerspiele zu gehören.

Da Silvas jüngerer Bruder Tristan (23) wurde erst zuletzt bei der traditionellen Talente-Auswahl der Eliteliga NBA von den Orlando Magic gedraftet und darf auf eine Zukunft beim Team der Weltmeisterbrüder Moritz und Franz Wagner hoffen.