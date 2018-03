Bayern sichern sich Schnäppchen-Verteidiger Dante

Für Gladbachs brasilianischen Abwehrchef Dante beginnt im Sommer das große Abenteuer in München. Einen Tag nach der magischen Nacht von Madrid und dem famosen Einzug ins Finale der Champions League ist die prominente Personalie eine weitere positive Nachricht für die Bayern.

Der Mönchengladbacher Dante (r) geht zu den Bayern und wird Teamkollege von Franck Ribéry.

Foto: Roland Weihrauch – DPA

Nach dreieinhalb Jahren bei der Borussia gab der vielumworbene Innenverteidiger dem Werben des Rekordmeisters nach und soll vom 1. Juli an die Defensive des FCB stabilisieren. «Bayern München ist einer der drei, vier größten Clubs der Welt. Bei den Bayern habe ich die Chance, auf allerhöchstem Niveau zu spielen und Titel zu gewinnen», fabulierte Dante im Anschluss an die Verkündung des Wechsels. In München erhält er einen Vierjahresvertrag bis 2016. «Er ist ein sehr guter und profilierter Bundesligaprofi, der uns in den kommenden vier Jahren bei unseren Zielen weiterhelfen wird», meinte Sportdirektor Christian Nerlinger.

Die Versuche, auch Joker Ivica Olic über die Saison hinaus an der Isar zu halten, sind hingegen gescheitert: Der kroatische Bankdrücker bestätigte seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen unterschreibt der Stürmer bis 2014.

Dabei hatte Trainer Jupp Heynckes Olic zuletzt noch zum Bleiben bewegen wollen – vergeblich. Noch höher im Kurs beim Erfolgscoach aber steht freilich der kantige Dante: «Er hat sich sehr gut entwickelt und herausragende Spiele gemacht», lobte Heynckes seine Neuerwerbung schon zuletzt. Der noch bis 2014 laufende Kontrakt des 1,88-Meter-Mannes in Gladbach beinhaltet eine Ausstiegsklausel, nach der er den Club am Saisonende für 4,7 Millionen Euro verlassen kann.

Für die gut betuchten Bayern also ein echter Schnäppchen-Transfer. Seit Monaten haben die Münchner Bosse den 28-Jährigen ganz oben auf ihrer Wunschliste. Und wie schon so oft warb der wirtschaftliche Bundesliga-Branchenprimus jetzt einem direkten Konkurrenten einen Top-Fußballer ab, stärkte sich selbst und schwächte den Gegner.

Vom Sommer an dürfte sich Dante zusammen mit den Nationalspielern Holger Badstuber und Jerome Boateng um einen Platz in der Innenverteidigung beharken. Auch der momentan verletzte Daniel van Buyten ist noch nicht abgeschrieben: Zwar läuft der Vertrag des Belgiers aus, allerdings soll ihm ein Verlängerungsangebot vorliegen.

Dante Bonfim Costa Santos – oder kurz einfach Dante – hatte sich seit seinem Wechsel im Winter 2009 aus Lüttich zum Führungsspieler am Niederrhein entwickelt. In bis dato 91 Bundesligaspielen für Borussia stand er seinen Mann – und schaffte es dank seiner Kopfballstärke und des großen Einsatzes auch in die Herzen vieler Gladbach-Fans. «Es tut mir weh, hier wegzugehen. Borussia hat alles versucht, um mich zu halten», erklärte Dante auf der Borussen-Internetseite.

Anfang der Woche hatte er Sportdirektor Max Eberl vom angepeilten Wechsel in Kenntnis gesetzt – der Borussen-Mann bekannte, «bei allem Verständnis für seine Entscheidung auch eine Spur Enttäuschung» zu verspüren. Eine Überraschung ist der Transfer indes nicht. Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte Dante betont, mittelfristig gern in der Königsklasse aufzulaufen. Die Ziele sind hoch: «Mein Traum ist es, bei der WM 2014 in Brasilien für mein Land zu spielen», verriet Dante. Bewerbungschancen wird er in München reichlich bekommen.