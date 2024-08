Fußball, DFB-Pokal, 1. Runde, SSV Ulm 1846 - Bayern München, Donaustadion: Münchens Thomas Müller (2.v.l) jubelt nach einem Tor. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. (zu dpa: «Bayern München siegt im Pokal souverän beim SSV Ulm»)

Fußball, DFB-Pokal, 1. Runde, SSV Ulm 1846 - Bayern München, Donaustadion: Münchens Thomas Müller (2.v.l) jubelt nach einem Tor. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. (zu dpa: «Bayern München siegt im Pokal souverän beim SSV Ulm») Foto: Tom Weller/DPA

Ulm (dpa). Der FC Bayern München hat die erste Runde im DFB-Pokal-Wettbewerb sicher überstanden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich beim Pflichtspiel-Einstand von Trainer Vincent Kompany überlegen mit 4:0 (2:0) beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm durch.

Thomas Müller traf in einem Abstand von drei Minuten per Doppelpack (12., 15. Minute). Kingsley Coman (79.) und Harry Kane in der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhten nach der Pause. In den ersten 45 Minuten musste der Ulmer Torwart Christian Ortag nach einem Zusammenprall mit seinem Abwehrspieler Niklas Kolbe mit einer Beule am Kopf und Schwindelgefühl ausgewechselt werden. Für ihn kam Marvin Seybold.

In der vergangenen Saison waren die Bayern im DFB-Pokal in der zweiten Runde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ausgeschieden.