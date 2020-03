BBL

Bayern gewinnen Topspiel – Alba deklassiert Bamberg

Bayerns Basketballer kehren dank eines bärenstarken dritten Viertels in die Erfolgsspur in der Bundesliga zurück. Brose Bamberg gerät in Berlin unter die Räder – und Aufsteiger Hamburg wartet auch nach dem neunten Anlauf noch auf den ersten Heimsieg.

