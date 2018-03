Bayern gehen unbeschwert ins Supercup-Finale

Aus unserem Archiv

München

Als die Bayern ihren letzten offiziellen Titel gewannen, war Louis van Gaal noch Trainer in München. Im August 2010 holten die rot-weißen Kicker den Supercup – und in den anschließenden 23 Monaten nur noch zweite Plätze. Damit soll am Sonntagabend Schluss sein.