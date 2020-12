Bayern, BVB und Mönchengladbach gewinnen – Mainz ohne Punkt

Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 17:32 Uhr

Berlin (dpa). Der FC Bayern bleibt auch ohne Robert Lewandowski auf Kurs. Trainer Hansi Flick schonte den Torgaranten beim 1. FC Köln, der deutsche Rekordmeister gewann trotzdem knapp mit 2:1 (2:0) und übernahm die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Neuer Zweiter ist Borussia Dortmund nach einem 2:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld. Abwehrchef Mats Hummels traf zweimal. RB Leipzig konnte die Spitzenposition nicht verteidigen und kassierte beim 0:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach die erste Saison-Niederlage.

Der FC Augsburg hielt sich in der Spitzengruppe durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen das weiter sieg- und punktlose Schlusslicht FSV Mainz 05 und ist vorerst neuer Vierter. Eintracht Frankfurt und Werder Bremen trennten sich im Stadion der Hessen 1:1 (0:0).

Ein Handelfmeter brachte die Bayern in die Spur. Serge Gnabrys Kopfball landete am Arm von Marius Wolf – Thomas Müller (13.) verwandelte den folgenden Strafstoß sicher. Gnabry (45.+1) legte mit einem schönen Solo vor der Pause nach. Dominick Drexler (82.) sorgte noch einmal für Spannung.

Der BVB bestimmte in Bielefeld wie erwartet das Spiel, Hummels erzielte aber erst in der 53. Minute das Führungstor. Erstmals seit 2011 traf der Ex-Nationalspieler in zwei Bundesliga-Spielen in Folge. Seinen zweiten Treffer markierte 31-Jährige in der 71. Minute per Kopf zu seinem überhaupt erst zweiten Bundesliga-Doppelpack.

Ein Ex-Leipziger ließ Gladbach jubeln. Die RB-Leihgabe Hannes Wolf erzielte nach einem schön herausgespielten Angriff in der 60. Minute das entscheidende Tor für die Borussia, die sich bis auf zwei Punkte an die Sachsen heranschob.

Frankfurt jubelte in einer ereignislosen ersten Halbzeit über ein vermeintliches Tor von Daichi Kamada – Schiedsrichter Felix Brych gab den Treffer aber nicht, weil André Silva vor dem Abstauber des Japaners im Abseits war (34.). Der Treffer von Bremens Josh Sargent (51.) zählte dagegen. Den Ausgleich erzielte dann Silva (65.) – auf Vorlage von Kamada.

Die Mainzer taten sich in Augsburg schwer. In der ersten Halbzeit gelang den Gästen nur ein Schuss aufs gegnerische Tor. Besser machte es Augsburgs Ruben Vargas (40.), der per Fallrückzieher die Führung erzielte. Karim Onisiwo (64.) gelang der Ausgleich nach der Pause, doch André Hahn (80./90.+1) sorgte für die sechste FSV-Niederlage im sechsten Saisonspiel.

