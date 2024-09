Die Fahne Israels weht am frühen Morgen vor dem Israelischen Generalkonsulat, während im Vordergrund Absperrband von der Polizei zu sehen ist. Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats am Vortag eine verdächtige Person niedergeschossen. (zu dpa: «Bayerische Polizei hatte keine Informationen zum Schützen») Foto: Matthias Balk/DPA