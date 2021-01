Bayer gegen Frankfurt ohne Wirtz – Endspiel als Ziel

Der 17-Jährige hatte schon am Samstag in der Liga gegen Werder Bremen (1:1) nicht zum Kader gehört, weil er laut Trainer Peter Bosz „eine Überbelastung“ gezeigt habe. „Florian wird weiter geschont“, sagte Bosz.

Derweil strebt Bosz nach dem Final-Einzug im Vorjahr eine Wiederholung an. „Der DFB-Pokal ist für uns sehr wichtig, weil der Weg sehr kurz ist“, sagte der Niederländer: „Wir haben letztes Jahr gesehen, was es mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt.“ Und dann ergänzte der 57-Jährige lachend: „Aber wenn man ein Finale spielt, will man es auch gewinnen. Also lass uns sagen: Diesmal wollen wir es auch gewinnen.“ Im vergangenen Jahr verlor die Werkself mit 2:4 gegen den FC Bayern München.

