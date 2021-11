Baumann Sechster bei Speed-Auftakt – Österreicher siegt

Der WM-Zweite hatte bei der Zieleinfahrt 0,77 Sekunden Rückstand auf Gewinner Matthias Mayer aus Österreich. Zweiter wurde Mayers Landsmann und Weltmeister Vincent Kriechmayr (+0,23 Sekunden), gefolgt von Beat Feuz aus der Schweiz (+0,35).

Die deutschen Athleten müssen in der Weltcup-Saison einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die Top 15 fahren, um sich für die Winterspiele zu qualifizieren. Vize-Weltmeister Andreas Sander verpasste dieses Ziel zunächst ebenso wie die übrigen DSV-Athleten Dominik Schwaiger und Josef Ferstl, die alle außerhalb der besten 15 landeten.

Am Sonntag stand zum Abschluss des Speed-Wochenendes ein Super-G in Lake Louise an. Die erste Abfahrt am Freitag war wegen Schneefalls abgesagt worden.

