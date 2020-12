Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 11:07 Uhr

Eigentlich sind ja Waffen die Spezialität des russischen Konzerns Kalashnikov. Doch mittlerweile arbeitet die Rüstungsschmiede auch an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Ein erstes Modell wird jetzt in Serie gebaut.

SP-X/Moskau. In den vergangenen zwei Jahren hat der Mischkonzern Kalashnikov – bekannt vor allem für sein Sturmgewehr AK-47 – gleich mehrere elektrisch angetriebene Motorräder präsentiert. Eine Serienproduktion ist bislang allerdings nicht angelaufen. Jetzt haben die Russen jedoch angekündigt, eine handgefertigte Kleinserie des elektrischen Retro-Bikes IZH-49 auflegen zu wollen – auf allerdings 49 Exemplare begrenzt.

Ursprünglich steht der Name IZH-49 für ein Motorradmodell aus der Sowjetzeit, das ab Ende der 40er-Jahre bis in die späten 50er-Jahre mit den Fertigungsmaschinen der deutschen Motorradschmiede DKW produziert wurde. Sie gilt als eines der meistgebauten Motorräder Russlands. Die Neuauflage zeichnet sich durch einige optische Verweise an ihre Namensgeberin aus, ist allerdings zugleich ein modern wirkendes Motorrad im reduzierten Bobber-Stil.

Viel über die Technik wird nicht verraten. Angetrieben wird die kleine Schönheit von einem luftgekühlten, bürstenlosen Gleichstrommotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h ermöglicht. Das Gewicht wird mit 130 Kilogramm angegeben. Laut Kalashnikov ist das Bike für die Nutzung in der Stadt gedacht.

Mario Hommen/SP-X