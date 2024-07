Basketball-Präsident: Doppelpack als Zukunftsmodell

Anzeige

Berlin (dpa). Basketball-Präsident Ingo Weiss setzt darauf, die deutschen Nationalteams der Männer und Frauen künftig noch enger verzahnen zu können. Mit Blick auf den Doppelpack an diesem Freitag in Berlin sagte der Funktionär der Deutschen Presse-Agentur: «Mir persönlich gefällt das sehr gut, ich halte das auch für richtig. Es muss aber mit gewissen Faktoren zusammenpassen. Nächstes Jahr wird es zeitlich nicht passen. Wenn es passt, werden wir es wieder machen. Es ergeben sich gewisse Synergien.»

Ein solcher Doppelpack, bei dem Frauen und Männer nacheinander spielen, ist demnach auch für Länderspielfenster mit Qualifikationsspielen eine Idee. Am Freitag (17.15 Uhr/MagentaSport) treffen die Frauen von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in der Hauptstadt auf Nigeria. Im Anschluss (20.00 Uhr) treffen die Weltmeister um Dennis Schröder auf Olympia-Vorrundengegner Japan.

Beide deutschen Teams haben sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Die Vorrunde wird dabei in Lille ausgetragen. Die Basketballerinnen sind erstmals bei Olympia dabei. In Berlin werden am Freitag rund 10.000 Fans erwartet. Tickets für die beiden Spiele gibt es ausschließlich im Doppelpack.