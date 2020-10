Basketball-Pokal: Corona-Fall und Favoriten-Siege

Während das Spiel von Alba gegen Braunschweig kurzfristig verlegt werden musste, gaben sich sie MHP Riesen Ludwigsburg keine Blöße. Der Vize-Meister gewann am Sonntag sein erstes Spiel der Gruppe C in Weißenfels gegen s.Oliver Würzburg 78:67 (41:37) und zog damit mit Brose Bamberg gleich. In der Gruppe B hat die BG Göttingen nach dem 79:64 (44:31) gegen die Skyliners Frankfurt wie Gastgeber Vechta zwei Punkte auf dem Konto. Am Sonntagabend griff noch Bayern München gegen medi Bayreuth ins Geschehen ein.

Ein Spieler von Alba war am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Berlin hatte noch am Freitag in der Euroleague bei ZSKA Moskau gewonnen. In der Alba-Gruppe A hatte zuvor Gastgeber Telekom Baskets Bonn mit dem klaren 90:76 gegen Vorjahresfinalist EWE Baskets Oldenburg überrascht.

Ludwigsburg tat sich immens schwer, traf vor allem nur wenige Dreier. Erst im letzten Viertel setzte man sich entscheidend ab. Am Tag zuvor hatte sich Bamberg im Duell der Halbfinalisten der Vorsaison gegen ratiopharm Ulm mit 74:65 durchgesetzt.

Göttingen startete furios und behielt den Rhythmus bei. Am Ende stand ein in der Höhe nicht unbedingt erwartete Sieg gegen Frankfurt. Vechta dominierte die Gießen 46ers erwartungsgemäß und verwaltete den Vorsprung beim 99:85 in der zweiten Hälfte nur noch.

Von Beginn an dominant präsentierte sich in der Gruppe D Gastgeber Syntainics MBC aus Weißenfels. Beim 99:94 gegen die Merlins Crailsheim verbuchte die Gäste nur das Schlussviertel für sich und waren ohne Chance. Die Spieltage zwei und drei finden am 24. und 25. Oktober statt. Das Final-Turnier, für das sich nur die vier Gruppensieger qualifizieren, soll am 1. und 2. November in München ausgetragen werden.

© dpa-infocom, dpa:201018-99-989747/2