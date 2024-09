Berlin

3x3

Basketball-Olympiasiegerin Brunckhorst: «Momentum nutzen»

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, 3x3 Basketball, Damen, Finale, Deutschland - Spanien, Finalrunde, Place de la Concorde, Deutschlands Svenja Brunckhorst (r) spielt gegen Spaniens Sandra Ygueravide. (zu dpa: «Basketball-Olympiasiegerin Brunckhorst: «Momentum nutzen»») Foto: Sina Schuldt/DPA

Der Frauen-Basketball in Deutschland steckt nach wie vor in einer Nische. Eine Olympiasiegerin will jetzt helfen, das zu ändern.