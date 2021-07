Baseball ist in Japan Bestandteil der Gesellschaft

Baseball hat in Japan eine rund 150-jährige Geschichte, kam ursprünglich aus Amerika, doch das Land schuf seinen eigenen Baseball. Die Trainingsmethoden und Spielstile unterscheiden sich von denen in Amerika. Yakyu ist in Japan ein Mega-Geschäft und eine große Inszenierung, Fans folgen beim Gesang ausgefeilten Choreografien.

Schon Kinder, die man oft mit ihren Vätern auf der Straße oder in Parks beim Werfen und Fangen des Balls beobachten kann, träumen davon, einmal beim Highschoolturnier Koshien dabei zu sein. Umso größer war der Schock, als im vergangenen Jahr die legendären Baseball-Meisterschaften der Oberschulen wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht stattfinden konnten. Das war beinahe noch schlimmer als die Verschiebung der Olympischen Spiele. Denn das Koshien gehört geradezu zur Identität des fernöstlichen Inselvolkes.

Sämtliche Medien berichten detailliert über das Spektakel der Schüler, die einmal im Jahr zu medialen Ikonen werden. Baseball wurde von Anfang an in Japan dazu genutzt, Schüler zu disziplinieren. Mit ihren kahl geschorenen Köpfen demonstrieren sie Entschlossenheit, für den Erfolg ihrer Mannschaft auch Entbehrungen in Kauf zu nehmen.

Beinahe jeder Japaner kennt die Grundregeln. Das „Dramatischste“ an Yakyu sei die „Unberechenbarkeit“, schwärmt Kenichi Mishima, emeritierter Professor der Universität Osaka und ein Kenner der Szene. Beim Fußball sei beim Stand 5:1 in noch drei verbleibenden Minuten nichts mehr zu reißen. Dagegen könne beim Baseball im neunten Inning das 5:1 für die in Führung liegende Mannschaft alles noch in eine „Tragödie“ umschlagen. Auf der Zuschauertribüne herrsche bis zum Ende „das Prinzip Hoffnung“.

Baseball und die Frauen-Variante Softball feiern bei den Olympischen Spielen in Tokio ein Comeback. Von 1996 bis 2008 wurde Softball bei den Sommerspielen gespielt, Baseball war von 1992 bis 2008 dabei.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-548258/2