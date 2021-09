New York

Tennis-Grand-Slam-Turnier

Barty und Bencic bei US Open weiter

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ist bei den US Open in New York in die dritte Runde eingezogen. Die Wimbledonsiegerin aus Australien gewann gegen die 18 Jahre alte Turnier-Debütantin Clara Tauson aus Dänemark 6:1, 7:5.