Aus unserem Archiv

Montreal

Tennisspielerin Mona Barthel hat beim WTA-Turnier in Montreal die zweite Runde erreicht. Die 22-Jährige aus Neumünster bezwang am Mittwoch in ihrer Auftaktpartie nach hartem Kampf die Ungarin Timea Babos mit 6:4, 5:7, 7:6 (7:5).